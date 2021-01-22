S.Arabistanlı sosyal medya fenomeni kamu ahlakını ihlal etmekle suçlandı

Suudi Arabistanlı fenomen Fouz Al-Otaibi, eşi Ahmed Moussa ile küvette olduğu anların görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Suudi Arabistanlı fenomen Fouz Al-Otaibi, eşi Ahmed Moussa ile küvette olduğu anların görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı. 500 bin takipçili fenomen Suudili sosyal medya kullancılar tarafından tepkiye neden oldu.

Suudi Arabistanlı sosyal medya fenomeni Fouz Al-Otaibi, takipçileri tarafından 'kamu ahlakını ihlal etmekle' suçlandı. Eşi Ahmed Moussa ile küvette oturduğu anların görüntülerini paylaşan Otaibi'ye takipçileri tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Kamu ahlakını ihlal etmekten neden tutuklama emri çıkarılmıyor?" diye sorarken; bazıları da "Şöhret ve para insanları küçük düşürür" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı