S-500 hava savunma sistemlerinin Rus ordusuna teslimatı başladı - Haberler
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S-500 hava savunma sistemlerinin Rus ordusuna teslimatı başladı

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
S-500 hava savunma sistemlerinin Rus ordusuna teslimatı başladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, yeni geliştirilen S-500 hava savunma sistemlerinin Rus ordusuna ilk teslimatının başladığını açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, yeni geliştirilen S-500 hava savunma sistemlerinin Rus ordusuna ilk teslimatının başladığını açıkladı.

Borisov, Tümen şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuya ait savunma şirketi Almaz-Antey tarafından geliştirilen, "Prometeus" olarak adlandırılan S-500 sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sistemin gerekli testlerinin tamamlandığını belirten Borisov, "Rus ordusuna ilk S-500 teslimatı başladı." dedi.

S-400 hava savunma sisteminin yerini alacak S-500'lerin testleri 2017'den bu yana devam ediyordu.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri
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Haber: S-500 hava savunma sistemlerinin Rus ordusuna teslimatı başladı - Haberler
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