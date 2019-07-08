S-500 Hava Savunma Füzeleri, Uzaydan Gelen Saldırılara Karşı Koyacak

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda'ya konuşan Füze Savunma Birliği Komutan Yardımcısı Albay Yuriy Muravkin, üretiminin Türkiye ile ortak gerçekleştirileceği haberleri bulunan 55R6M "Triumfator-M" olarak da bilinen S-500 Prometey'lerle ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

Uzay sınırlarının artık yavaş yavaş ortadan kalktığını ifade eden Muravkin, "S-500 füze savunma sistemlerinin üretiminin tamamlanması ve devreye alınması çok uzak değil. Yeni sistem, uzay saldırı araçlarına karşı koruma sağlayabilecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke ve uluslararası gündemde kendisine sık sık yer bulan füze savunma sistemi S-400'lerin anlaşmasının tamamlanmasının ardından Rusya ile ortak bir S-500 projesine başlanacağını, bu sistemlerin hem Rusya'dan satın alınacağını hem de ortak üretim gerçekleştirileceğini söylemişti.

Karadan havaya füze sistemlerinin yeni nesli olan S-500 Prometey, oldukça gelişmiş hedef tespit ve imha yeteneğine sahip. 600 kilometrelik bir menzil aralığına sahip olan S-500 füzeleri, 7 km hızla ilerleyen 10 balistik füzeyi aynı anda etkisizleştirebiliyor. Yine bir Rus yapımı olan ve S-300 orta menzilli hava savunma sisteminden geliştirilen S-400 Triumf'un menzili ise 400 km.