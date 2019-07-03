ABD yetkililer, Erdoğan-Trump'ın G20'deki mesajlarını yorumladı

Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumuhurbaşkanı Erdoğan arasında G-20 zirvesinde gerçekleşen görüşme sonrası verilen mesajlara karşın, yaptırım planının halen devrede olduğunu açıkladı.

Türkiye ile ABD arasında S-400 ve F-35 trafiği devam ediyor. Türkiye S-400'lerden vazgeçmezken, ABD yaptırım silahını her defasında öne sürüyor. Geçtiğimiz G20 Liderler Zirvesi'nde de iki ülke arasındaki temel konu S-400'lerdi. Trump'la görüşen Erdoğan, toplantının olumlu bir havada geçtiğini belirtmişti.

"OLUMSUZ SONUÇLAR OLACAĞI KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTIK"

Görüşmeyi değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "S-400'lerin alımının gerçekleşmesinin, çok olumsuz sonuçların olacağı konusunda defaatle açıklamalar yaptık" dedi.

Ortagus, olası yaptırımların, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında F-35 anlaşmasının askıya alınmasını içerebileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus

PENTAGON SÖZCÜSÜ: DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) Sözcü Albay Mike Andrews da ajansa, "Değişen bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Sözcü Andrews, "Türkiye'nin almak istediği Rus yapımı S-400'ler, F-35 programı ile uyumlu değil. Türkiye'nin her ikisini de elde etmesine izin verilmeyecek" dedi.

TRUMP'IN ÇÖZÜM ARAYIŞI

Reuters haber ajansı, "Trump'ın bir muafiyet sağlayarak yaptırımları ertelemeyi deneyebileceğini ama bunun, Kongre'deki destekçilerini kızdırabileceğini" de yazdı.

FPRI isimli düşünce kuruluşunun başkanı olan Aaron Stein da, Trump'ın erteleme seçeneğini uygulayabileceğini vurgulayarak "Sonuçta, Türkiye için en iyi senaryoda, yaptırımlar belirsiz bir süre ertelenir, Kongre buna kızar ama yakın bir gelecekte de Türkiye bir milyar dolardan fazla para ödediği savaş uçaklarını elde edemez" dedi.

Aaron Stein, ertelemenin 180 gün olabileceğini ve bu sürede yeni bir patriot anlaşması için masaya oturulabileceğini de kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump

ERDOĞAN VE TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

Japonya'da haftasonu gerçekleşen G-20 zirvesinde Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşme sonrası, "yaptırım olmayacağını kendisinden dinledik" demişti.

Trump ise S-400 sürecinin "karmaşık" bir konu olduğunu ve "sorun" teşkil ettiğini ancak aşılması için "farklı çözümlerin" gündeme gelebileceğini kaydetmişti.