S-400 teslimatının birinci etabı tamamlandı; Patriot için ABD ile görüşmeler devam ediyor

S-400 teslimatının birinci etabı tamamlandı; Patriot için ABD ile görüşmeler devam ediyor

Rusya'dan yapılan S-400 teslimatında ilk bölüm tamamlanırken, toplam 30 uçak iniş yaptı. İkinci grup sevkiyatın da Ankara'ya yapılacağı belirtildi. Askeri kaynaklar, Patriot için ABD ile görüşmelerin devam ettiği belirtti

S-400 teslimatının birinci etabı tamamlandı; Patriot için ABD ile görüşmeler devam ediyor

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı S-400'lerin birinci grup sevkiyatının bugün itibarıyla tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, Rusya ile yapılan sözleşme çerçevesinde, S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Ankara Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatının 12 Temmuz'da başladığını hatırlatarak, "S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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