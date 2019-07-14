S-400 teslimatında üçüncü gün (3)

7'NCİ UÇAK DA İNDİ

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ettiğini, bu kapsamda yedinci uçağın da Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı. Böylelikle bugün için planlanan 3 uçak da inmiş oldu.

Haber: ANKARA/DHA

Kaynak: DHA