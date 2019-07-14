S-400 teslimatında üçüncü gün (3)
7'NCİ UÇAK DA İNDİMilli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ettiğini, bu kapsamda yedinci uçağın da Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı.
7'NCİ UÇAK DA İNDİ
Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ettiğini, bu kapsamda yedinci uçağın da Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı. Böylelikle bugün için planlanan 3 uçak da inmiş oldu.
Haber: ANKARA/DHA
Kaynak: DHA
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