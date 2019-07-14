S-400 teslimatında üçüncü gün (3)

S-400 teslimatında üçüncü gün (3)

7'NCİ UÇAK DA İNDİMilli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ettiğini, bu kapsamda yedinci uçağın da Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı.

S-400 teslimatında üçüncü gün (3)

7'NCİ UÇAK DA İNDİ
Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ettiğini, bu kapsamda yedinci uçağın da Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı. Böylelikle bugün için planlanan 3 uçak da inmiş oldu.
Haber: ANKARA/DHA


Kaynak: DHA
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