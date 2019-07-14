S-400 teslimatında üçüncü gün
400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı kapsamında beşinci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı kapsamında beşinci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlanıyor.
- Ankara
Kaynak: DHA
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