S-400 teslimatında üçüncü gün

S-400 teslimatında üçüncü gün

400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı kapsamında beşinci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.

S-400 teslimatında üçüncü gün

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı kapsamında beşinci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlanıyor.


- Ankara

Kaynak: DHA
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