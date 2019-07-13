S-400 teslimatında ikinci gün (2)
400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslim süreci kapsamında Mürted Hava Meydanı'na inen 4'üncü uçak, sisteme ait parçaların nakledilmesinin ardından hava meydanından ayrıldı.
UÇAK AYRILDI
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslim süreci kapsamında Mürted Hava Meydanı'na inen 4'üncü uçak, sisteme ait parçaların nakledilmesinin ardından hava meydanından ayrıldı.
Kaynak: DHA
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