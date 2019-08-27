27.08.2019 13:10

S-400 sevkiyatı kapsamında ikinci bataryanın parçalarını getiren uçak Mürted'e indi

ANKARA - S-400 sevkiyatı kapsamında ikinci bataryanın parçalarını getiren uçak Mürted'e indi

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma MSB: "Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

Bu kapsamda S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyetinin takriben bir ay süreceği belirtildi.

Kaynak: İHA