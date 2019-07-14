S-400 sevkiyatı kapsamında 5. uçak Mürted'e indi
400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 5. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 5. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. 6. ve 7. uçakların da bugün inmesi planlanıyor.
Kaynak: Dunya.com
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