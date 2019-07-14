S-400 sevkiyatı kapsamında 5. uçak Mürted'e indi

400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 5. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

S-400 sevkiyatı kapsamında 5. uçak Mürted'e indi

S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 5. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. 6. ve 7. uçakların da bugün inmesi planlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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