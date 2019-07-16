S-400 sevkiyatı kapsamında 10'uncu uçak Mürted'e indi
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 10'uncu uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
CHP'li Veli Ağbaba'dan şaşırtan iddia: Her şey çok güzel olacak diyen Pamela'nın konseri iptal edilmiş
Son Dakika Haberleri