S-400 ne zaman aktif olacak? S-400 nedir? S- 400 özellikleri nelerdir?
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S-400 ne zaman aktif olacak? S-400 nedir? S- 400 özellikleri nelerdir?

16.10.2020 19:04 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:10
S-400 ne zaman aktif olacak? S-400 nedir? S- 400 özellikleri nelerdir?

Türkiye'nin S-400'leri test etti. Teknik özellikleri bakımından üstün S-400 nedir? S-400 ne zaman aktif olacak? S- 400 özellikleri nelerdir?

S-400 hava savunma sistemi, teknik özellikler, teknoloji transferi ve ortak üretim açısından rakiplerine göre ön plana çıkıyor. Peki, S-400 ne zaman aktif olacak? S-400 nedir? S- 400 özellikleri nelerdir?

S-400 NEDİR?

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi, hava sahasını muhtemel tehditlerden korumayı ve modern savunma sistemlerini güçlendirerek güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

S-400 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

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