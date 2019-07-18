S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor

S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor

400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Sevkiyatın yedinci gününde savunma sistemine ait malzemelerin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.
Sevkiyat kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Kaynak: AA
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