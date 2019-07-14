S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında altıncı uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatının planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Sevkiyat kapsamda altıncı uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi.

Kaynak: AA