24.10.2019 19:27

S-400'lerin Rusya sınırları dışındaki ilk tatbikatı

Rusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sisteminin, ilk defa Rusya sınırları dışında tatbikata katılacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'S-400 bölümü ve Rus Hava Kuvvetleri'nin Pantsir-S bataryası, ilk defa bir yabancı devlet topraklarında tatbikatta yer alacakları Sırbistan'a devredildi' denildi.

Kaynak: DHA