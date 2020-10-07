S-400'leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti
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S-400'leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti

07.10.2020 17:09 | Son Güncelleme: 07.10.2020 17:26

Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerini test için Sinop'a götüren araçlar Samsun'dan geçişi sırasında görüntülendi.

Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerini test için Sinop'a götüren araçlar Samsun'dan geçişi sırasında görüntülendi.

Ankara'dan yola çıktığı öğrenilen S-400 hava savunma sisteminin test için Sinop'a götürülen S-400'ü taşıyan askeri araçlar dün olduğu gibi bugün de Samsun'dan Sinop'a geçişi sağlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine(TSK) ait S-400'ler Samsun'dan geçerken görüntülenirken, polisin yol boyu güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk görevi yaptı.

(Muhammer Ay/İHA)

S-400'leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti
S-400'leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti
S-400'leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti
S-400'leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti
S-400'leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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