: 'S-400 Konusunda Yolun Sonuna Gelindi'

12.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretinde görüştüğü beş Cumhuriyetçi senatör arasında yer alan Jim Risch, S-400 konusunda bugüne kadar çok sabır gösterdiklerini 'ancak artık yolun sonuna gelindiğini' söyledi. Risch, VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı

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