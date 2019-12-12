'S-400 Konusunda Yolun Sonuna Gelindi'
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'S-400 Konusunda Yolun Sonuna Gelindi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretinde görüştüğü beş Cumhuriyetçi senatör arasında yer alan Jim Risch, S-400 konusunda bugüne kadar çok sabır gösterdiklerini 'ancak artık yolun sonuna gelindiğini' söyledi.

12.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde görüştüğü beş Cumhuriyetçi senatör arasında yer alan Jim Risch, S-400 konusunda bugüne kadar çok sabır gösterdiklerini 'ancak artık yolun sonuna gelindiğini' söyledi. Risch, VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı



Haber Videosu

: 'S-400 Konusunda Yolun Sonuna Gelindi'
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