"S-400 konusunda Türkiye ile istikrarlı bir şekilde çalışıyoruz"

06.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:40

Rusya, yeni bir S-400 satışı ile ilgili çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Rusya ile Türkiye arasında yeni S-400 anlaşmasına dair Rusya cephesinden yeni bir açıklama geldi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması ve testlerine başlamasının ardından Rusya ile Türkiye arasında yeni bir S-400 satışı ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2020 yılında yeni bir S-400 hava savunma sistemlerinin alımının ihtimalinin olduğunu ve tarafların bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Şugayev diğer taraftan Rusya'nın Türkiye'ye rekabetçi fiyatlardan uçak tedarik edebileceklerini söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA