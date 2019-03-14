"S-400’de hukuki bir engel yok, tartışmalar politik"

NATO'nun üye ülkeleri bağlayıcı bir regülasyonu olmadığı için Türkiye'nin her türlü silah ticaretini yapmakta özgür olduğunu belirten Savunma Sanayi Hukuku Uzmanı Herdem, "Aslolan milli güvenliktir. Türkiye isterse S400'leri alır. Buna hukuki herhangi bir engel yok." dedi.