S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı iddiası

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı ve ABD ile krize neden olan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili SKYNews Arabia'da çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İDDİA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırılan haber de Türkiye'nin S-400 bataryalarını ABD Hava Kuvvetleri ve NATO tarafından kullanılan İncirlik üssüne getirdiği iddia edildi.

"İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Konu sosyal medyada kısa sürede gündem olmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı söz konusu iddiayı yalanladı. Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Türkiye'nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü'ne sevk ettiğine" yönelik haberler e ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.

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