S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı iddiası - Haberler
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S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel
S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı iddiası

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan S-400 bataryalarının Adana'daki İncirlik Üssü'ne getirildiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. İddia SKYNews Arabia'ya konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisinin açıklamalarına dayandırıldı. MSB tarafından yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı ve ABD ile krize neden olan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili SKYNews Arabia'da çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İDDİA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırılan haber de Türkiye'nin S-400 bataryalarını ABD Hava Kuvvetleri ve NATO tarafından kullanılan İncirlik üssüne getirdiği iddia edildi.

"İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Konu sosyal medyada kısa sürede gündem olmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı söz konusu iddiayı yalanladı. Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Türkiye'nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü'ne sevk ettiğine" yönelik haberler e ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör Haberler.com - Son Dakika Haberleri
'S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği' iddiasına yalanlama

"S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği" iddiasına yalanlama

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