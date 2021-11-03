"S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği" iddiasına yalanlama - Haberler
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"S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği" iddiasına yalanlama

AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği"ne yönelik iddiaları yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği"ne yönelik iddiaları yalanladı.

Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Türkiye'nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü'ne sevk ettiğine" yönelik haberler e ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.

AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri
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