"S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği" iddiasına yalanlama
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği"ne yönelik iddiaları yalanladı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği"ne yönelik iddiaları yalanladı.
Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Türkiye'nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü'ne sevk ettiğine" yönelik haberler e ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.
AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet