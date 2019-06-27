S-300 ve S-400 sistemlerini dünyada kaç ülke kullanıyor?

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin teslimatının başlamasına haftalar kalırken Amerikan yönetimi Ankara'nın bundan vazgeçmesi için yaptırım tehdidini sürdürüyor. S-300 savunma sistemini dünyada 15'ten fazla ülke kullanırken Türkiye, Belarus ve Çin'in ardından S-400'ü teslim alan üçüncü ülke olacak. Dünyada 10'dan fazla ülke ABD'nin ekonomik ve askeri yaptırım tehdidine rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemiyle ilgileniyor.

S-400 hava savunma sistemi Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen S-300'lerin geliştirilmiş üst modeli. Karadan havaya fırlatılan S-300 sistemi 1978 yılından beri kullanılıyor. Rusya'nın dışında en az 16 ülke S-300 sistemini kullanıyor. Bunlar; Çin, Hindistan, İran, Yunanistan, Kazakistan, Ermenistan, Venezuela, Azerbaycan, Ukrayna, Belarus, Vietnam, Suriye, Bulgaristan, Slovakya, Cezayir, Mısır. Bu ülkeler dışında Moldova, Gürcistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın S-300 savunma sistemine sahip olduğu belirtiliyor ancak bazı kaynaklar bu ülkelerin önceki yıllarda S-300 kullandıklarını aktarıyor. Euronews.com'da Görüntüle