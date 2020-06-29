Ryzen 3000 Serisi İşlemci Alana, Assassin's Creed: Valhalla Hediye Eğer sıradaki Assassin's Creed oyunu Assassin's Creed Valhalla için gün sayıyor ve yeni bir sistem toplamak için plan yapıyorsanız, bu haberimizi okumadan geçmeyin.

Eğer sıradaki Assassin's Creed oyunu Assassin's Creed Valhalla için gün sayıyor ve yeni bir sistem toplamak için plan yapıyorsanız, bu haberimizi okumadan geçmeyin. AMD, 3000 serisi Ryzen 7 veya Ryzen 9 işlemci alanlara Assassin's Creed Valhalla hediye edileceğini duyurdu.

Her senenin belirli dönemleri, büyük oyun fırtınalarına sahne oluyor. Gerek marka haline gelmiş olan serilerin yeni oyunları, gerekse de yepyeni fikri mülkiyetler ile buluşuyoruz. Bu yılın son çeyreği de yeni bir fırtınaya sahne olacak. Assassin's Creed: Valhalla, Star Wars: Squadrons, sıradaki Call of Duty oyunu ve yeni nesli başlatacak olan oyunların çıkışını bekliyoruz. Haliyle kimi oyuncular de yeni bir sistem toplamak için hazırlıklara başladılar. AMD ise yeni Assassin's Creed için bir işlemci kampanyası başlatmaya hazırlanıyor.

Assassin's Creed: Valhalla'ya Ücretsiz Sahip Olabilirsiniz

Eğer 3000 serisi bir Ryzen 7 veya Ryzen 9 işlemci alırsanız, Assassin's Creed: Valhalla oyununa ücretsiz sahip olabileceksiniz. Kampanya 3900XT ve 3800XT gibi henüz satışa sunulmamış olan işlemcileri de içeriyor.

Mikroçip üreticisi henüz kampanyanın ne zaman başlayacağını duyurmuş değil ama Ryzen XT serisinin resmi olarak çıkışını gerçekleştireceği 7 Temmuz 2020 tarihi planlanıyor olabilir. Haliyle, resmi duyurunun yakın bir zamanda yapılmasını bekleyebiliriz.

Assassin's Creed: Valhalla oyununa ücretsiz sahip olabilmek için, aralarından seçim yapmanızın gerekeceği işlemcilerin listesine aşağıdan bakabilirsiniz.

AMD Ryzen 9 3950X

AMD Ryzen 9 3900XT

AMD Ryzen 9 3900X

AMD Ryzen 7 3800XT

AMD Ryzen 7 3800X

AMD Ryzen 7 3700X

Son olarak, kampanyaya dahil olan perakendeciler de henüz açıklanmış değiller ama yine AMD tarafından Horizon: Zero Dawn - Complete Edition için düzenlenmiş olan aynı kampanyada Akortek Bilişim ile Vatan Bilgisayar bulunuyordu. Muhtemelen bu kampanyada da bulunabilirler. Gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir