Ryzen 3 2200g Oc ve Gtx 1050 Ti Oc Oyun Performansı - Qp Nova

AMD Ryzen 3 2200G işlemci, MSI GeForce GTX 1050Ti Gaming X ekran kartı kullanarak kurduğumuz QP Nova kod adlı sistemde biraz farklı bir yaklaşım sergilemiş ve hem işlemciyi, hem de ekran kartını hızaşırtma (overclock) yaparak daha da güçlendirmiştik. Fiyatı: https://goo.gl/ukgydq