"Ryse: Roma'nın Oğlu", ailesinin barbar haydutlar tarafından öldürülmesine tanık olan genç bir Romalı asker olan Marius Titus'un hikayesini anlatıyor ve ardından intikam almak için Roma ordusuyla Britanya'ya gidiyor. Ryse Son of Rome Sistem Gereksinimleri neler? Ryse Son of Rome kaç GB? İşte detaylar…

RYSE SON OF ROME SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Ryse Son of Rome Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows® Vista 64-bit/ Windows® 7 64-bit/ Windows® 8 64-bit

İşlemci: Dual core with HyperThreading technology or quad core CPU (4+ logical processors)

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 11 graphics card with 1 GB video RAM

DirectX: Sürüm 11

Ryse Son of Rome Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows® Vista 64-bit/ Windows® 7 64-bit/ Windows® 8 64-bit

İşlemci: Quad Core or Six Core CPU (6+ logical processors)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 11 graphics card with 2 GB video RAM

DirectX: Sürüm 11

Ryse Son of Rome Kaç GB?

Ryse Son of Rome'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 26 GB boş alan gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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