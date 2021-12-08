Ryse Son of Rome sistem gereksinimleri neler? Ryse Son of Rome kaç GB?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Crytek'in geliştirdiği Ryse Son of Rome, 2014 yılında Crytek firması tarafından geliştirip yayınlanmıştır. Ryse Son of Rome sistem gereksinimleri neler? Ryse Son of Rome kaç GB? Detaylar haberimizde…
"Ryse: Roma'nın Oğlu", ailesinin barbar haydutlar tarafından öldürülmesine tanık olan genç bir Romalı asker olan Marius Titus'un hikayesini anlatıyor ve ardından intikam almak için Roma ordusuyla Britanya'ya gidiyor. Ryse Son of Rome Sistem Gereksinimleri neler? Ryse Son of Rome kaç GB? İşte detaylar…
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- İşletim Sistemi: Windows® Vista 64-bit/ Windows® 7 64-bit/ Windows® 8 64-bit
- İşlemci: Dual core with HyperThreading technology or quad core CPU (4+ logical processors)
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 11 graphics card with 1 GB video RAM
- DirectX: Sürüm 11
- İşletim Sistemi: Windows® Vista 64-bit/ Windows® 7 64-bit/ Windows® 8 64-bit
- İşlemci: Quad Core or Six Core CPU (6+ logical processors)
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 11 graphics card with 2 GB video RAM
- DirectX: Sürüm 11
Ryse Son of Rome'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 26 GB boş alan gerekmektedir.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet