Rynair'de Pilotlar CEO'yu İstifaya Çağırdı

Yılbaşı öncesi grev yağan Ryanair Hava Yolları pilotlarının büyük kısmı şirketin CEO'su Michael O'Leary'yi istifaya davet etti. Ancak teklif şirketçe reddedildi. Firmada yaşanan gerilim ise devam ediyor.

ÇALIŞANLARIN GREV KARARINI İPTAL ETTİRMEYE ZORLAMIŞTI

Ryanair'ın geçtiğimiz aylarda çalışanlarına gönderdiği mektupla İtalya'daki ve Almanya'daki çalışanlarının grev kararını iptal ettirmeye zorlaması büyük tepki çekmişti.

Şirket çalışanlarına, 'greve katılmaları durumunda maaş artışı, prim ve transfer şanslarını zora sokacakları şeklinde bir mesaj gönderen Ryanair yöneticilerine ülkedeki devlet yetkileri de sert tepki göstermişti.

UYGUN BİLET SUNUMUYLA ÜN SALMIŞTI

Ülkedeki birçok sendika işçilerinin maaşlarında iyileştirme yapmaması ve yeni sözleşme hakkı tanımaması sebebiyle Ryanair'ı uzun süredir eleştiriyordu.

İrlanda menşeili bir hava yolu şirketi olan Ryanair Avrupa geneline yaptığı seferlerde yolcularını uygun bilet fiyatı sunumuyla ün salmıştı.