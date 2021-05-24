Ryanair'in Üst Yöneticisi, Belarus'u korsanlıkla suçladı
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Ryanair'in Üst Yöneticisi, Belarus'u korsanlıkla suçladı

Ryanair'in Üst Yöneticisi, Belarus'u korsanlıkla suçladı
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair'in Üst Yöneticisi Michael O'Leary, Litvanya'ya giden uçağının zorla Belarus'a yönlendirilmesinin "devlet destekli korsanlık" olduğunu ve uçakta Belarus gizli servisi (KGB) ajanlarının bulunduğuna inandıklarını söyledi.

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair'in Üst Yöneticisi Michael O'Leary, Litvanya'ya giden uçağının zorla Belarus'a yönlendirilmesinin "devlet destekli korsanlık" olduğunu ve uçakta Belarus gizli servisi (KGB) ajanlarının bulunduğuna inandıklarını söyledi.

Newstalk Breakfast Radyosuna konuşan O'Leary, ilk defa bir Avrupa hava yolu şirketinin başına böyle bir olay geldiğini düşündüğünü belirtti.

"Bu, devlet destekli bir kaçırma vakasıydı. Devlet destekli korsanlıktı." diyen O'Leary, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ilgilendiği için bu konuda fazla bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti.

Silahlı gözetim altında tutulan ve çantaları aranan yolcular ve mürettebat için olayın "çok korkutucu" olduğunu ifade eden O'Leary, "Yetkililerin amacı bir gazeteciyi ve yol arkadaşını uçaktan almaktı. Havaalanında bazı KGB ajanlarının da olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

"Hava korsanlığı"

Bu arada İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, uçağın Minsk'e inmesi için "emir verildiğini" belirterek "5-6 kişi uçağı terk etti ancak bunlardan sadece biri gözaltına alındı. Bu da diğerlerinin gizli servis personeli olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Konuyu bu akşam AB Konseyi Toplantısı'nda görüşeceklerini kaydeden Coveney, AB'nin Belarus'a yönelik yaptırımlarına havacılık sektörünün de eklenebileceğini söyledi.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağı Minsk'e indirilmişti

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı'ndan ayrılarak Vilnius'e iniş yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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