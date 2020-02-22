Ryanair CEO'su: Terör tehdidinin kaynağı bekar Müslüman erkekler
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Ryanair CEO'su: Terör tehdidinin kaynağı bekar Müslüman erkekler

Düşük maliyetli seferler düzenleyen hava yolu şirketi Ryanair'in İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary, Müslüman erkeklerin havaalanlarındaki tehdidin kaynağı olduklarını ve fişlenmeleri gerektiğini ileri sürdü.

22.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:54
Ryanair CEO'su: Terör tehdidinin kaynağı bekar Müslüman erkekler

Düşük maliyetli seferler düzenleyen hava yolu şirketi Ryanair'in İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary, Müslüman erkeklerin havaalanlarındaki tehdidin kaynağı olduklarını ve fişlenmeleri gerektiğini ileri sürdü.


O'Leary, gazetesine verdiği demecinde havaalanlarındaki mevcut güvenlik politikalarını eleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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