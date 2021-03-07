Ryan Ronk sakatlandı
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Ryan Ronk sakatlandı

07.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 07.03.2021 21:29
Ryan Ronk sakatlandı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Sivasspor mücadelesinde sakatlandı ve yerini 50. dakikada Christian Luyindama'ya bıraktı.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Sivasspor mücadelesinde sakatlandı ve yerini 50. dakikada Christian Luyindama'ya bıraktı.

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Donk, sakatlanarak oyundan çıktı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Donk, 49. dakikasında sakatlık yaşadı. Deneyimli futbolcu 50. dakikada yerini Christian Luyindama'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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