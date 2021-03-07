Ryan Ronk sakatlandı
07.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 07.03.2021 21:29
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Sivasspor mücadelesinde sakatlandı ve yerini 50. dakikada Christian Luyindama'ya bıraktı.
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Sivasspor mücadelesinde sakatlandı ve yerini 50. dakikada Christian Luyindama'ya bıraktı.
Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Donk, sakatlanarak oyundan çıktı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Donk, 49. dakikasında sakatlık yaşadı. Deneyimli futbolcu 50. dakikada yerini Christian Luyindama'ya bıraktı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı