Ryan Reynolds karantinayı içerek geçiriyor
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Ryan Reynolds, Blake Lively, Magazin

Ryan Reynolds karantinayı içerek geçiriyor

Ryan Reynolds ve Blake Lively çocukları ile beraber evlerinde karantinadalar.

03.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:47

Ryan Reynolds ve Blake Lively çocukları ile beraber evlerinde karantinadalar.

Ryan Reynolds karantinayı içerek geçiriyor

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Ryan Reynolds karantinayı içerek geçiriyor
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