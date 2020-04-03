Ryan Reynolds karantinayı içerek geçiriyor
Ryan Reynolds ve Blake Lively çocukları ile beraber evlerinde karantinadalar.
03.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:47
Ryan Reynolds ve Blake Lively çocukları ile beraber evlerinde karantinadalar.
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Kaynak: DailyMotion.com