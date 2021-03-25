Ryan Donk, ilk kez formasını giydiği Surinam Milli Takımı'nda "maçın adamı" seçildi
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Ryan Donk, ilk kez formasını giydiği Surinam Milli Takımı'nda "maçın adamı" seçildi

25.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:51
Ryan Donk, ilk kez formasını giydiği Surinam Milli Takımı'nda 'maçın adamı' seçildi

Galatasaray forması giyen Ryan Donk, Surinam Milli Takımı ile çıktığı ilk karşılaşmada golünü atarak "maçın adamı" seçildi.

Galatasaray forması giyen Ryan Donk, Surinam Milli Takımı ile çıktığı ilk karşılaşmada golünü atarak "maçın adamı" seçildi.

Surinam Futbol Federasyonu tarafından "maçın adamı" seçilen kaptan 34 yaşındaki futbolcu, Surinam'ın Cayman Adaları'nı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan futbolcu oldu.

Galatasaray Kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla oyuncusunu kutladı. Paylaşımda "İlk maç, ilk gol ve maçın adamı! Tebrikler." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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