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Ryan Babel kiralık olarak Ajax'ta

Galatasaray Kulübü, Ryan Babel'in sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandığını açıkladı.

11.01.2020 21:26 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:26
Ryan Babel kiralık olarak Ajax'ta

Kulübü, 'in sezon sonuna kadar 'a kiralandığını açıkladı.

Hollanda'nın Ajax ekibi, Babel'in yarım sezon kiralanması için sarı kırmızılı kulübe 1 milyon 550 bin Euro ödeyecek.Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü, Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir."


Kaynak: DHA
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