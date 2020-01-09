Haberler » Spor » Ryan Babel, İstanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına geldi - Spor

Ryan Babel, İstanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına geldi

Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, Ajax ile sözleşme imzalamak üzere Amsterdam'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi.

09.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:24
Ryan Babel, İstanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına geldi

Galatasaraylı futbolcu , Ajax ile sözleşme imzalamak üzere 'a gitmek için Havalimanı'na geldi.

Sezon başında sarı kırmızılı takıma katılan ancak ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremeyerek kendisinden takım bulması istenen Ryan Babel, Ajax ile anlaşmaya vardı. Ajax ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalaması beklenen Babel, işlemlerinin tamamlanması için Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek. Hollandalı futbolcu, İstanbul Havalimanı'na gelerek Amsterdam'a gitmek için pasaport işlemlerini gerçekleştirdi ve 19.20'de kalkacak olan uçağını beklemeye geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ryan Babel'in havalimanından görüntüleri


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler