Ryan Babel, İstanbul'dan ayrıldı
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Ryan Babel, İstanbul'dan ayrıldı

Hollanda'nın Ajax takımıyla anlaşan Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, İstanbul'dan ayrıldı.

09.01.2020 19:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:25
Ryan Babel, İstanbul'dan ayrıldı

Hollanda'nın takımıyla anlaşan Galatasaraylı futbolcu , 'dan ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon başında Premier Lig ekibi Fulham'dan bedelsiz olarak Galatasaray'ın kadrosuna dahil ettiği Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ara transfer döneminde eski takımı Ajax'ta kiralık forma giyecek. Tecrübeli oyuncu bu transfer için Hollanda'ya gitti. Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen Babel, burada basın mensupları tarafından görüntülendi. Bilet işlemlerini tamamlayan Ryan Babel daha sonra Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Amsterdam'a hareket etti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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