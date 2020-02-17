Ryan Babel'in Vitesse'ye Attığı Gol
?Hollanda Kupası çeyrek final turu randevusunda şampiyonluk adaylarından Ajax, Vitesse karşılaşmasından 3-0'lık skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada Ryan Babel, 76. dakikada Ryan Gravenberch ile 85. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.
17.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:20
?Hollanda Kupası çeyrek final turu randevusunda şampiyonluk adaylarından Ajax, Vitesse karşılaşmasından 3-0'lık skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada Ryan Babel, 76. dakikada Ryan Gravenberch ile 85. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.
Kaynak: Dugout
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