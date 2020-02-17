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Ryan Babel'in Vitesse'ye Attığı Gol

?Hollanda Kupası çeyrek final turu randevusunda şampiyonluk adaylarından Ajax, Vitesse karşılaşmasından 3-0'lık skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada Ryan Babel, 76. dakikada Ryan Gravenberch ile 85. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

17.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:20

?Hollanda Kupası çeyrek final turu randevusunda şampiyonluk adaylarından , Vitesse karşılaşmasından 3-0'lık skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada , 76. dakikada Ryan Gravenberch ile 85. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

Kaynak: Dugout

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