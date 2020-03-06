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Ryan Babel'in transferi sonrası Ajax, iki kulvarda iddiasını kaybetti

Devre arasında Galatasaray'dan Ajax'a geçen Ryan Babel'in şansı gülmüyor. Hollandalı kanat oyuncusu, 19 Ocak 2020 tarihinde Ajax'a gelirken bu tarihten sonra takımı 5 kez kaybetti ve iki kulvarda iddiasını yitirdi.

06.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:16
Ryan Babel'in transferi sonrası Ajax, iki kulvarda iddiasını kaybetti

Sezon başında 'a gelen ancak istediği performansı gösteremeyip Fatih Terim tarafından gönderilen , ülkesinin köklü takımı 'a geçmişti. Hollandalı kanat oyuncusu, 19 Ocak 2020 tarihinde Ajax'a transfer olurken bu tarihten sonra takımı 5 kez kaybetti ve iki kulvarda iddiasını yitirdi.

UEFA AVRUPA LİGİ VE HOLLANDA KUPASI'NDAN ELENDİ

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu aşamasında geçtiğimiz ay İspanyol ekibi Getafe'ye 0-2 ve 2-1'lik skorlarla elenirken dün gece de Utrecht karşısında Hollanda Kupası'nda 2-0 kaybedip elendi. Babel'in görev yaptığı Ajax önceki hafta ligde Heracles'e 1-0 ve bu haftada AZ Alkmaar'a 2-0 yenildi ve iki takım arasında puanlar eşitlendi.

SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAYBETTİLER

Ajax son beş resmi maçının dört tanesini yitirirken ligde avantajını kaybetti. Ajax, Babel'in geldiği tarihten bu yana ise 11 resmi maçta 5 kez yenildi. Babel bu maçlarda 9 kez forma giyerken sadece 1 gol atabildi.


Haber Videosu

: Hollandalı yıldız Ryan Babel'in transferi sonrası Ajax, iki kulvarda iddiasını kaybetti
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