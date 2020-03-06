Ryan Babel'in transferi sonrası Ajax, iki kulvarda iddiasını kaybetti
Devre arasında Galatasaray'dan Ajax'a geçen Ryan Babel'in şansı gülmüyor. Hollandalı kanat oyuncusu, 19 Ocak 2020 tarihinde Ajax'a gelirken bu tarihten sonra takımı 5 kez kaybetti ve iki kulvarda iddiasını yitirdi.
Sezon başında Galatasaray'a gelen ancak istediği performansı gösteremeyip Fatih Terim tarafından gönderilen Babel, ülkesinin köklü takımı Ajax'a geçmişti. Hollandalı kanat oyuncusu, 19 Ocak 2020 tarihinde Ajax'a transfer olurken bu tarihten sonra takımı 5 kez kaybetti ve iki kulvarda iddiasını yitirdi.
UEFA AVRUPA LİGİ VE HOLLANDA KUPASI'NDAN ELENDİ
Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu aşamasında geçtiğimiz ay İspanyol ekibi Getafe'ye 0-2 ve 2-1'lik skorlarla elenirken dün gece de Utrecht karşısında Hollanda Kupası'nda 2-0 kaybedip elendi. Babel'in görev yaptığı Ajax önceki hafta ligde Heracles'e 1-0 ve bu haftada AZ Alkmaar'a 2-0 yenildi ve iki takım arasında puanlar eşitlendi.
SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAYBETTİLER
Ajax son beş resmi maçının dört tanesini yitirirken ligde avantajını kaybetti. Ajax, Babel'in geldiği tarihten bu yana ise 11 resmi maçta 5 kez yenildi. Babel bu maçlarda 9 kez forma giyerken sadece 1 gol atabildi.
Haber Videosu: Hollandalı yıldız Ryan Babel'in transferi sonrası Ajax, iki kulvarda iddiasını kaybetti
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HER TAKIMI BEŞİKTAŞ MI SANDIN BABEL EFENDİ. O MUTLU GÜNLERİ DAHA ÇOK ARARSIN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çok iyi oyuncu ama saçları berbat. Çok yavaşlamış daha hareketli oynaması gerekir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çöpCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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beşiktaş''tan kaçar gibi gidersen pembe kafa, böyle olursunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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uğursuzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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nagatomo gibi bir adamı bitirdi. Ligden düşse şaşırmamCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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beşiktaşa ihanet edenler iflah olmazlar örnek: babel, tolgay, ekici, köybaşı, vb. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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boşunamı yolladık kerizler. . sagolsun o gittikten sonra bizde toparladık. . :))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hep derim bu babel akıllı bir yerde gitmezCevap Yaz Yayından Kaldır
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adam beşiktaşın ajanı. gittiği yeri batırıyor :)Cevap Yaz Yayından Kaldır