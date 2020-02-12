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Ryan Babel'in Ajax’a Döndükten Sonra İlk Maçı

Altyapısında yetiştiği Ajax’a 2019-20 sezonunun devre arasında Galatasaray’dan kiralık olarak dönen Ryan Babel, Johan Cruyff Stadı’na Sparta Rotterdam maçıyla döndü. Ajax’ın 2-1 kazandığı maça ilk 11’de başlayan Babel, ikinci yarıda yerini Lassina Traore’ye bıraktı.

12.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:19

Altyapısında yetiştiği 'a 2019-20 sezonunun devre arasında 'dan kiralık olarak dönen , Johan Cruyff Stadı'na Sparta Rotterdam maçıyla döndü. Ajax'ın 2-1 kazandığı maça ilk 11'de başlayan Babel, ikinci yarıda yerini Lassina Traore'ye bıraktı.

Kaynak: Dugout

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