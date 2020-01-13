Ryan Babel İlk Kulübüne Dönüyor

13.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:19

Ryan Babel, altyapısında yetiştiği ve 18 yaşında ilk defa profesyonel olduğu Ajax'a geri dönüyor. İlk macerasından sonra Liverpool ve Hoffenheim'la Avrupa deneyimi yaşayan Babel, Ajax'a 2012-13 sezonunda yeniden dönmüştü. Ajax'la ikinci seferinden sonra Türkiye, İngiltere, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde top koşturan Ryan Babel, kariyerinde üçüncü defa Ajax formasını giyecek.