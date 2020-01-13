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Ryan Babel İlk Kulübüne Dönüyor

Ryan Babel, altyapısında yetiştiği ve 18 yaşında ilk defa profesyonel olduğu Ajax'a geri dönüyor. İlk macerasından sonra Liverpool ve Hoffenheim'la Avrupa deneyimi yaşayan Babel, Ajax'a 2012-13 sezonunda yeniden dönmüştü. Ajax'la ikinci seferinden sonra Türkiye, İngiltere, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde top koşturan Ryan Babel, kariyerinde üçüncü defa Ajax formasını giyecek.

13.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:19

, altyapısında yetiştiği ve 18 yaşında ilk defa profesyonel olduğu Ajax'a geri dönüyor. İlk macerasından sonra Liverpool ve 'la Avrupa deneyimi yaşayan Babel, Ajax'a 2012-13 sezonunda yeniden dönmüştü. Ajax'la ikinci seferinden sonra Türkiye, İngiltere, İspanya ve 'nde top koşturan Ryan Babel, kariyerinde üçüncü defa Ajax formasını giyecek.

Kaynak: Dugout

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