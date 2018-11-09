Ryan Babel: 'Galibiyeti Kaçırdık'
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile 1-1 kaldığı maç sonrasında Ryan Babel açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Hollandalı futbolcu Ryan Babel, maçın ardından konuştu.
Ryan Babel'in Genk değerlendirmesi şöyle;
"BİRAZ DAHA ŞANS OLSA..."
Bugün İstanbul'daki maça göre çok daha iyiydik. Biraz daha şans yanımızda olsa 1-2 gol daha atabilirdik. Ne yazık ki son dakikalarda yediğimiz golle galibiyeti kaçırdık.
"YAPACAK BAŞKA ŞEY YOK"
Şu andan itibaren yapabileceğimiz şey, kalan 2 maçımızı da kazanarak diğer sonuçları beklemek. Yapabilecek başka bir şey yok.
Kaynak: Skorer
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