Ryan Babel: 'Galibiyeti Kaçırdık'

UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Hollandalı futbolcu Ryan Babel, maçın ardından konuştu.

Ryan Babel'in Genk değerlendirmesi şöyle;

"BİRAZ DAHA ŞANS OLSA..."

Bugün İstanbul'daki maça göre çok daha iyiydik. Biraz daha şans yanımızda olsa 1-2 gol daha atabilirdik. Ne yazık ki son dakikalarda yediğimiz golle galibiyeti kaçırdık.

"YAPACAK BAŞKA ŞEY YOK"

Şu andan itibaren yapabileceğimiz şey, kalan 2 maçımızı da kazanarak diğer sonuçları beklemek. Yapabilecek başka bir şey yok.