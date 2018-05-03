Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye Gönderme: Harika Bir Maç Oynadık
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu: Harika bir maç oynadık.
Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çıkmama kararı alan Beşiktaş'ta Ryan Babel, Twitter adresinden flaş bir paylaşımda bulundu.
Yarıda kalan derbinin ardından maçın kaldığı yerden devam edilme kararına tepki gösteren ve maça çıkmama kararı alan Beşiktaş'ta yıldız futbolcu, ''Harika bir maç oynadık'' tweeti paylaştı.
Babel'in tweeti kısa sürede büyük beğeni toplarken Beşiktaş taraftarları Babel'e destek mesajları gönderdi.
TWEETİ SİLDİ
Hollandalı futbolcu, attığı bu tweeti yarım saate yakın bir süre sonra sildi.
YORUMLAR (35)
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Beşiktaş sahaya çıktı golhnhde attı hakem.olmaz bunu saymiyorum dedi sonra baktı böylede.olmayacak sarı ama.firsar varken pepeyi atayım da.garanti.olsun defi onu da yaptı Dk.30 geldik 57 ye fenerde bi üç harfli yok 10.kişi rakip.daha iyi baktılar tarih tekerrür edecek.malum.nisan ayı bu kez devreye taraftar girdi buraya kadr tamam maç tatil. Erman toroğlu.mac tatil.edilir edilmez bu maçı beşiktaş hükmen alır finale gider yorumunu yaptı sonra malum u dönüşü her ne oldu ise? Aykut .hoca final.garanti öldü ya başladı yine spor.adami ağzıyla.konuşamaya alemdeydik daha iyiydi keşke sahada cvp verselerdi gibi söylemlere . Aykut hocaaaaa gölü atan beşiktaş haksız.kirmizi pepe. Hangi sahadan bahsediyon sen .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kinamayin taraftarı kına yakinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Harika cezalarda sizleri bekliyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Meeee MeeeeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Babel saha da top oynamıyorsun işin gücün tweet atmak.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır