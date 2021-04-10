Ryan Babel cezalı duruma düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ryan Babel cezalı duruma düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ryan Babel cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

Cezası nedeniyle tribünde olan Fatih Terim'den saha içine telefonla taktik
Cezası nedeniyle tribünde olan Fatih Terim'den saha içine telefonla taktik
Yedlin'in sakatlığı sonrası Galatasaray taraftarları çıldırdı: Ayağı kırılmadığı için kırmızı vermedi
Yedlin'in sakatlığı sonrası Galatasaray taraftarları çıldırdı: Ayağı kırılmadığı için kırmızı vermedi

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Babel, Göztepe karşılaşmasında görev alamayacak

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda, Karagümrük mücadelesi öncesinde Etebo ile Ryan Babel sarı kart sınırında bulunuyordu. İki futbolcu da karşılaşmaya 11'de başladı. Maçın 84. dakikasında Enzo Roco'ya yaptığı müdahale sonrasında Babel sarı kart gördü. Hollandalı futbolcu, Göztepe maçında cezalı duruma düştü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Ümit Öztürk Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ryan Babel cezalı duruma düştü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 21:14:48. #1.16#
title