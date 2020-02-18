Ryan Babel Ajax’taki İlk Golünden Sonra Konuştu
2019-20 sezonunun devre arasında Galatasaray’dan kiralık olarak Ajax’a donen Ryan Babel, eski takımındaki yeni serüveninde ilk golünü Vitesse’ye karşı kaydetti. Hollanda Kupası’nda karşılaştıkları rakibe karşı 32. dakikada gol perdesini açan Babel, maç sonrası yaptığı açıklamada gollerine devam etmek istediğini belirtti.
18.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:20
2019-20 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a donen Ryan Babel, eski takımındaki yeni serüveninde ilk golünü Vitesse'ye karşı kaydetti. Hollanda Kupası'nda karşılaştıkları rakibe karşı 32. dakikada gol perdesini açan Babel, maç sonrası yaptığı açıklamada gollerine devam etmek istediğini belirtti.
Kaynak: Dugout
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