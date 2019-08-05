Ryabkov: ABD INF'nin mezarını kazdı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın mezarını kazdığını belirterek, "ABD anlaşmadan çekilmekle, yıllarca varolan silah kontrol mekanizmasına ağır darbe vurdu.

5.08.2019 16:24
Ryabkov: ABD INF'nin mezarını kazdı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın mezarını kazdığını belirterek, "ABD anlaşmadan çekilmekle, yıllarca varolan silah kontrol mekanizmasına ağır darbe vurdu." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et