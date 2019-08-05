Ryabkov: ABD INF'nin mezarını kazdı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın mezarını kazdığını belirterek, "ABD anlaşmadan çekilmekle, yıllarca varolan silah kontrol mekanizmasına ağır darbe vurdu.
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