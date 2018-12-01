Rw Elfi Gayrimenkul 4 Yaşında

Gayrimenkul sektörünün Bursa'daki lokomotif firmalarından Realty World Elfi Gayrimenkul, 4. kuruluş yıldönümünü muhteşem bir gece ile kutladı.

Yola 6 kişilik bir ekip ile çıkan ve 4 yıl içerisinde Bursa ve Balıkesir büroları ile 65 kişilik dev bir kadroya ulaşan Realty World Elfi Gayrimenkul, 4. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Crown Plaza'da gerçekleştirilen kutlamaya, RW Genel Müdürü Sinan Şerifoğlu ve çalışanlar katıldı. Şerifoğlu'nun RW Elfi Gayrimenkul'un başarılarından dolayı şirket kurucusu Özkan Aydemir'e teşekkür plaketi verdiği gecede, başarılı danışmanlar da ödüllendirildi.

Sinan Şerifoğlu, "Realty World Elfi ekibiyle güzel işler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye geneline yayılan başarısına katkıda bulunmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bursa ve Balıkesir'de yakaladıkları bu başarıyı diğer şehirlere de taşımalarını bekliyoruz. Bir diğer önemli nokta da Elfi'de gençlerin önünü açtılar, en genç gayrimenkul ekibini oluşturdular. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

RW Elfi Gayrimenkul kurucusu Özkan Aydemir, 4. yılı doldurmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Biz büyük bir aileyiz. Aile olmak ve çok çalışmak başarıyı da beraberinde getirdi. Elfi Gayrimenkul olarak gelecekte de var olabilmek için daha çok çalışacağız. 2019'da İzmir'de şube açmayı planlıyoruz. Ayrıca, KKTC'deki çalışmalarımız da sürecek" diye konuştu.

RW Elfi Gayrimenkul ekibinin gönüllerince eğlendiği gece, 4. yıl pastasının kesilmesiyle taçlandırıldı. - BURSA