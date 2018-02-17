Rüzgarlı Havada Paraşütle Uçtular

SAMSUN Yamaç Paraşütü Spor Kulübü üyeleri ve Karadeniz bölgesinden gelen yamaç paraşütçüleri rüzgarlı havaya rağmen uçuş yaptı.

Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü üyeleri ve Karadeniz bölgesinden gelen yamaç paraşütçüleri Canik ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki tepeden rüzgarlı havaya rağmen uçuşlarını gerçekleştirdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Ordu-Giresun Havalimanı'nın uçak trafiğindeki artış ve uçakların alçalma hattında kalması nedeniyle risk oluşturacağından dolayı Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Boztepe bölgesinin yamaç paraşütü faaliyetlerine kapatılmasının ardından yamaç paraşütçüleri Samsun'dan uçmaya başladı.

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan 469 rakımlı Gültepe Mahallesi'ndeki tepede Giresun, Ordu, Samsun ve Merzifon'dan gelen yaklaşık 20 paraşütçü rüzgara aldırış etmeyen uçuşlarını gerçekleştirdi. Hafta sonlarını uçarak geçirdiklerini belirten Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, "Giresun, Ordu ve Merzifon'dan gelen arkadaşlarımızı Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü olarak misafir ettik ve birlikte güzel uçuşlar yapıyoruz. Ordu-Giresun Havalimanı'nda risk oluşturacağı sebebiyle Sivil Havacılık tarafından Ordu-Boztepe bölgesi önlem için yamaç paraşütüne kapatıldı. Çok da önemli bir uçuş bölgesiydi. Karadeniz bölgesindeki paraşütçüler için yamaç sporunda büyük bir kayıp olarak görüyoruz. Bu sebepten de arkadaşlar uçuş için Samsun'u tercih ediyorlar" dedi.

Uçmak için eğitimin doğru yerden alınması gerektiğinin altını çizen Mustafa Yılmaz, "Canik ilçesi Gültepe Mahallesi'nde Samsunlu yamaç paraşütçülerinin değerlendirdiği yere çevre illerden şu anda yaklaşık 20 paraşütçü arkadaşımız geldi. Samsun'da uçuş severlere bu potansiyeli göstermek ve duyurmak istiyoruz. Hızla büyüyen bir spor ve ilgi giderek artıyor. Aynı zamanda düzgün eğitim alınarak, eğitim doğru yerlerden alarak, havacılığın bütün yüksek risklerini dikkate alarak, emniyetle yapılması gereken ve o kadar da emniyetle yapıldığında çok da güvenli bir spordur. Pek çok şehirde olmayan bir fırsat Samsun'da var. Çünkü şehrin hemen yakında ve uçmaya elverişli bir tepemiz var" diye konuştu.

- Samsun