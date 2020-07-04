Rüzgarla şemsiyenin aracın üzerine devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı Antalya'da şiddetli rüzgarla pazar şemsiyesinin otomobilin üzerine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'da şiddetli rüzgarla pazar şemsiyesinin otomobilin üzerine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Serik Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde iki gün önce şiddetli rüzgarın etkisiyle şemsiyeler uçuşmaya başladı.

Bir pazar şemsiyesi, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Çevredekiler, şemsiyeyi aracın üzerinden kaldırmak için uzun süre çaba gösterdi.

Şemsiyenin devrilmesi ve sonrasında yaşananlar, halin güvenlik kamerası ve esnaf tarafından telefonla görüntülendi.

Kaynak: AA