Rüzgarla Kopan Ağaç Parçası Çocuğu Yaraladı

Bodrum ilçesinde rüzgarın etkisiyle kopan ağaç parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.



Bardakçı mevkisinde bir plajda ailesiyle güneşlenen Umut Erhan'ın (6) üzerine plajdaki ağaçtan kopan bir dal parçası düştü. Şiddetli rüzgar nedeniyle düştüğü sanılan parça, çocuğu başından ve omzundan yaraladı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erhan, Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Burada kontrolleri yapılan Erhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.