RÜZGARLA HAREKET EDEN ÇÖP KONTEYNERİNİN PEŞİNDEN KOŞUP DURDURDU

ÜMRANİYE'DE şiddetli rüzgarın etkisiyle hareket eden çöp konteyneri park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra yokuş aşağıya kaymaya başladı. Durumu fark eden emlak danışmanı Cem Yelkenci dükkanından çıkarak canı pahasına çöp konteynerini durdurmayı başardı. Olası bir faciadan dönüldüğü o anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Tepeüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki bir çöp konteyneri şiddetli rüzgarın etkisiyle harekete geçerek park halindeki bir otomobile çarptı. Hız kazanan konteyner yokuş aşağıya sürüklenmeye başladı. Bu sırada iş yerinden durumu fark eden emlak danışmanı Cem Yelkenci, koşarak canı pahasına çöp konteyneri durdurmayı başardı. Yelkenci, olası bir faciayı önledi.

'4-5 SANİYE GEÇ KALMIŞ OLSAYDIK FARKLI SONUÇLANABİLİRDİ'

Sokakta hareket eden çöp konteyneri fark ederek durduran emlak danışmanı Cem Yelkenci, "Pazar günü çok rüzgarlı bir hava vardı. Cam, çerçeve sallanıyordu burada. Biz de dükkandaydık, ofis arkadaşlarımızla beraber. Bir anda çöp kutusunun hareket etmeye başladığını gördüm. İlk olarak herhalde birisinin ittiğini, düzeltecek zannettim. Araca çarptıktan sonra refleks olarak zaten ben koşmaya başladım. Akşam saatlerinde cadde kalabalık ve işlek trafik vardı. Allah korusun yakalamasaydık ya birisine çarpacaktı ya bir araca çarpacaktı. Herhangi bir yaralı yok şükürler olsun, herhangi bir şey olmadı. Yani şöyle 4-5 saniye geç kalmış olsaydık belki de daha farklı olabilirdi" diye konuştu.

RÜZGARIN ETKİSİYLE HAREKET ETMİŞ

Kamera kayıtlarına baktığını söyleyen Yelkenci, "Herhangi bir iten ya da müdahale eden kimse yok. Rüzgarın etkisiyle olmuş zaten. Taş koymuşlar önlem amaçlı. Biz kilitlerini kilitledik. Yani ilk defa başımıza böyle bir şey geldi. Onun da zaten heyecanıyla böyle bir tepki verdik karşıladık hemen" dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, rüzgarın etkisiyle çöp konteyneri hareket ederek, park halindeki otomobile çarpıyor. Çöp konteynerin yokuş aşağı hızla gittiği ve vatandaşların peşinden giderek durdurduğu görülüyor.