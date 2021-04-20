Rüzgarın uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
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Rüzgarın uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum'un Narman ilçesinde kaldırımda yürüyen vatandaşlar, fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Erzurum'un Narman ilçesinde kaldırımda yürüyen vatandaşlar, fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Erzurum'da etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Narman ilçesinde saatteki 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Sümmani Caddesi'nde 5 katlı binanın çatısı uçtu. Büyük bir gürültüyle park halindeki kamyonetin üzerine düşen çatı, 2 araçta hasara neden oldu. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar ise düşen çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ERZURUM

Rüzgarın uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Rüzgarın uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Rüzgarın uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Rüzgarın uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Rüzgarın uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Rüzgarın uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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