Rüzgarın devirdiği cankurtaran kulesinin altında kalan vatandaş yaralandı

Rüzgarın devirdiği cankurtaran kulesinin altında kalan vatandaş yaralandı Rüzgarın etkisiyle devrilen ahşap cankurtaran kulesinin altında kalan vatandaş, tedavi için hastaneye kaldırıldı Antalya'da denize girmek için belediyenin plajına gelen bir kişinin üzerine, cankurtaran kulesi devrildi.

Rüzgarın devirdiği cankurtaran kulesinin altında kalan vatandaş yaralandı

Rüzgarın etkisiyle devrilen ahşap cankurtaran kulesinin altında kalan vatandaş, tedavi için hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da denize girmek için belediyenin plajına gelen bir kişinin üzerine, cankurtaran kulesi devrildi. Hafif yaralanan vatandaş, deniz polisi yardımıyla önce yat limanına, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki Muratpaşa Belediyesi'nin işlettiği Erenkuş Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize girmek için plaja gelen Seyfi Sivri, ahşap cankurtaran kulesinin yanındaki beton alanda oturmaya başladı. Bu sırada sert esen rüzgardan dolayı devrilen 2 metrelik kule, Sivri'nin üzerine devrildi. Cankurtaranların ve belediye personellerin yardımıyla kulenin altından çıkarılan Sivri için, bölgeye polis ve sağlık ekipleri talep edildi. Falezler kısmında yer alan plajdan yaralının çıkartılmasının zor olması nedeniyle de deniz polisinden yardım istendi. İhbarın ardından bölgeye kısa sürede gelen deniz polisi, Sivri'yi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Burada hazır bekleyen sağlık ekiplerince sedyeye alınan Sivri, tedavi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili plajda inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin